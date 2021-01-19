Zehra Yılmaz'ın yeni projesi belli oldu
Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, 'Zoraki Misafir' filmiyle hayranlarını güldürmeye geliyor. İşte sürpriz projenin ayrıntıları...
Aralık ayında çekimleri yapılan, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu 'Zoraki Misafir' adlı filmde 'Elif' karakterine hayat verecek olan& ; oyuncu, bu kez hayranlarının karşısına komedi filmiyle çıkıyor.
USTA OYUNCULAR BU FİLMDE BULUŞTU
'Zoraki Misafir'in kadorsunuda Zehra Yılmaz'ın yanı sıra Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerde yer alıyor.& ;
GÖZDEN DÜŞEN MEDYA PATRONUNUN YAŞADIKLARI ANLATILIYOR
'Zoraki Misafir', gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format ve sonrasında yaşanan komik olayları hikaye ediniyor.
Kaynak: Snob Magazin