Zehra ve Serdar'ın uyumu 'Teşkilat' izleyicisinden övgü alıyor

27 Aralık Pazar akşamı yirmi sekizinci bölümüyle TRT 1'de ekrana gelecek reyting rekortmeni 'Teşkilat', sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Dizinin izleyicileri başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtcu'nun canlandırdığı Serdar ve Zehra'ya özel ilgi gösteriyor.

#Zehser etiketi ile sosyal medyanın favorileri arasında yer alan ikili, her yeni bölümde dizinin hayranları tarafından büyük bir beğeni ile takip ediliyor.

Sosyal medyada gördükleri ilgiden son derece hoşnut olan 'Teşkilat'ın yıldızları, dizinin hayranları için özel pozlar verdi. Dizide en zorlu operasyonların altından birbirlerinden güç alarak kalkan Zehra ve Serdar, yeni bölümde de ölümcül bir görevi beraber üstlenecek.

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