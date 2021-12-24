Zehra ve Serdar'ın uyumu 'Teşkilat' izleyicisinden övgü alıyor - Haberler
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Zehra ve Serdar'ın uyumu 'Teşkilat' izleyicisinden övgü alıyor

Zehra ve Serdar'ın uyumu 'Teşkilat' izleyicisinden övgü alıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', heyecan dolu öyküsü ve göz alıcı prodüksiyonunun yanı sıra karakterleri ve oyuncuları ile de izleyicinin gözdesi konumunda.

27 Aralık Pazar akşamı yirmi sekizinci bölümüyle TRT 1'de ekrana gelecek reyting rekortmeni 'Teşkilat', sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Dizinin izleyicileri başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtcu'nun canlandırdığı Serdar ve Zehra'ya özel ilgi gösteriyor.

#Zehser etiketi ile sosyal medyanın favorileri arasında yer alan ikili, her yeni bölümde dizinin hayranları tarafından büyük bir beğeni ile takip ediliyor.

Sosyal medyada gördükleri ilgiden son derece hoşnut olan 'Teşkilat'ın yıldızları, dizinin hayranları için özel pozlar verdi. Dizide en zorlu operasyonların altından birbirlerinden güç alarak kalkan Zehra ve Serdar, yeni bölümde de ölümcül bir görevi beraber üstlenecek.

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