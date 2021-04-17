ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI
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ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre uzaklıkta onlarca balon balığını görüntüledi.

Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre uzaklıkta onlarca balon balığını görüntüledi.

İstilacı bir tür olan ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balıklarını görüntüleyen balıkçının, "Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım?" sözleri cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasındaki balon balıkları, her geçen gün daha da tehlikeli bir şekilde çoğalmayı sürdürüyor. Balon balıkları için bakanlık, "Kuyruğunu getir 5 lira al" projesini hayata geçirmişti. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar bu sabah her biri 5 kiloyu bulan onlarca balon balığı sürüsü görüntüledi. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balıklar sığ sulara kadar girebiliyor. Antalyalı balıkçının o korku ve endişeli hali cep telefonu kayıtlarına da yansıdı. Amatör balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şuan için balon kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" derken oltayla yakalayıp tekneye çektikleri balon balığının yaklaşık 5 kilogram olduğu görüldü.

Yine Antalya'da amatör balıkçılar, yakaladıkları bir köpek balığını da denize bıraktı.

ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI
ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI
ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI
ZEHİRLİ BALON BALIĞI SÜRÜSÜ, ANTALYA LARA SAHİLLERİNİ SARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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