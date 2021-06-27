Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
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Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta, tek tuşla zehir tacirlerine geçit vermeyecek "Uyuma" uygulaması vatandaşlara tanıtılarak destek istenildi.

Tokat'ta, tek tuşla zehir tacirlerine geçit vermeyecek "Uyuma" uygulaması vatandaşlara tanıtılarak destek istenildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay ve Yeşilay Tokat Şubesi gönüllüleri ile birlikte vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Tek tuşla zehir tacirlerine fırsat vermek istemeyenler için 'Uyuma' uygulamasını cep telefonuna indirerek aktif hale getirmenin yeterli olduğu kaydedildi. Kafeler ve caddelerde yapılan bilgilendirmenin ardından vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirdiği görüldü.

Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların kolluk kuvvetlerini bilgilendirmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Bu anlamda hayata geçirilen uygulamanın birçok genci bu tuzaklardan koruyabileceğine dikkat çeken Zülfüoğulları, "Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen ve ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu 'Uyuma' programını tanıtmak için vatandaşlarımıza broşür dağıttık. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında madde bağımlısı bir bireyle karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini, profesyonel ekiplere nasıl ulaşması gerektiğini anlattık. Yeşilay'ın ücretsiz danışmanlık merkezi var" diye konuştu. Kızılay Tokat Şubesi Başkanı Faruk Delen ise içki ve uyuşturucunun toplum için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar ise uyuşturucu ile mücadelede kolluk kuvvetleri ile omuz omuza mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. - TOKAT

Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek
Tek tuşla zehir tacirlerine geçit verilmeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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