Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, 14 cm'ye kadar incelme sağlayan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı Zayıflama ve Güzellik Uzmanı Meltem Şarkışlalı, 1 kilo verilmesi halinde 14 cm'ye kadar incelme sağlayan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı. Şarkışlalı, "Ahtapot yöntemi uyguladığımız kişiler 1 kilo verseler bile 3 kilo vermiş efekti oluyor" ifadelerini kullandı.

Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, kendi buluşu olan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı. Şarkışlalı, bu yöntemle bir kilo veren kişinin, 14 cm'ye kadar incelme görüntüsü yakaladığını belirtti.

Güzellik Uzmanı ile yapılan röportajın tamamı:

Haberler.com: Ahtapot Zayıflama Tekniğinden Bahseder misini?

Meltem Şarkışlalı: Tamamen doğal bir şekilde ağrısız ve acısız işlemler yapılacak kişiye özel uygulamalar ile yağların yakılmasına destek oluyor. Daha sonrasındaki kontrollerimizle kişinin formunu koruması için yardımcı oluyoruz. Ahtapot zayıflama ile 1 kilo bile verseniz 14 cm'ye kadar incelme görüntüsünü yakalayabiliyoruz.

Haberler.com: Her kiloda aynı etkiyi gösteriyor mu?

Meltem Şarkışlalı: İşlem yağdan zayıflama tekniği şeklinde olduğu için ne kadar çok kilonuz varsa o kadar çok kilo vermeniz mümkün. Kilosu fazla olanlarda yağın fazla olmasıyla orantılı bir şekilde kilo verimi sağlanabiliyor. Daha sonrasında Thetafit yöntemi ile iştah kapama ve açlık hissini kontrol edebilmeyi öğretiyoruz. Kişi kilo vermeye başlayınca daha da güçlü hissediyor.

Haberler.com: Yani bir nevi kişiyi programlıyorsunuz?

Meltem Şarkışlalı: Evet, Thetafit bilinçaltı kodlama tekniği ile kişinin kilo vermesine destek olacak şekilde kendini tekrar programlayabilmesini ve bilinçaltını kontrol edebilmesini sağlıyoruz.

Haberler.com: Neden herkes sizinle zayıflamak istiyor?

Meltem Şarkışlalı: Çünkü başarısızlığa tahammülüm yok. Kaç yaşında olursanız olun, nasıl travmalar atlatmış olursanız olun yine de hayalinizdeki bedene yaklaşmanızı sağlıyorum.

Haberler.com: Bunu nasıl yapıyorsunuz, insanlara nasıl kilo verdiriyorsunuz?

Meltem Şarkışlalı: Biz buna kilo vermek demeyelim zayıflamak ve hafiflemek diyelim. Tabi ki bunun için elimizde silahlarımız var. Örneğin ahtapot yöntemi uyguladığımız kişiler 1 kilo verseler bile 3 kilo vermiş efekti oluyor. Yani daralma incelme ve sıkılaşma aynı anda gerçekleşir.

Haberler.com: Ahtapot Zayıflama Tekniği Sanırım Sizin Bir Buluşunuz?

Meltem Şarkışlalı: Uzun yıllardır kişilere zayıflama ve güzellik konusunda farklı kategorilerde hizmet veriyoruz. Tabi ki edindiğimiz bir çok tecrübe danışanlardan gelen istekler doğrultusunda Ahtapot Zayıflama yöntemini oluşturduk. Burada sadece zayıflama değil kişiye kendini daha iyi hissettirecek 5 etkili bir yöntem uyguluyoruz.

Haberler.com: Zayıflamak için elinizde sihirli bir değnek var mı?

Meltem Şarkışlalı: Elimizdeki sihirli değnek sizsiniz. Aslında zayıflamaya birlikte karar veriyoruz. Siz karar verdiğiniz andan itibaren vücudunuzdaki yağlar ve ödem kendinizi bırakmaya başlar.

Haberler.com: Spor yapmaya vakti olmayanlar için ideal bir yöntem gibi duruyor?

Meltem Şarkışlalı: Evet. Çünkü kimsenin aylarca harcayacak zamanı yok. Maalesef yaz geldi. Panikledikçe daha fazla kilo aldıklarını gözlemliyorum. Zamanı olmayan yoğun çalışan kişiler için tek seans uygulama sonrası kilo verimi başlıyor.

Haberler.com: 4 günde 3 kilo verebiliyorlar mı?

Meltem Şarkışlalı: Evet kolaylıkla verebilirler. 70 yaşında bir kişiye bile kolaylıkla verdirebiliriz. Çünkü bilinen ve uygulanan diyet yöntemleri artık rafa kaldırılıyor. Aç kalarak değil vücudu şaşırtarak zayıflatıyoruz.

Haberler.com: Ünlülerin de son dönemde Ahtapot Zayıflama tekniğine merak saldığı doğru mu?

Meltem Şarkışlalı: Pek çok ünlü ile özel olarak çalışıyorum. Çünkü onların hep acelesi var.

Haberler.com: Danışanlarla nasıl ilgileniyorsunuz?

Meltem Şarkışlalı: 28 gün boyunca uyku saatlerine kadar düzenliyorum. Her türlü açlık atakları ve tatlı krizlerini atlatmanın yollarını biliyoruz. 3 gün sonra vücut alıştığında artık tatlı istemez hale geliyor. Bunun için kürler uyguluyorum. Onlara vücutlarını indikleri kiloya alıştırmak çok önemli. Sonrasında kriz yaşadıklarında, çok yiyecek tükettiklerinde nasıl kilo almayacaklarını öğretiyorum. Ekibimde bu işi keyifle yapan diyetisyenlerim, estetisyenlerim bulunmakta. Bizden kilo vermeden kurtulmak zor.

Haberler.com: Peki size nasıl ulaşabilirler?

Meltem Şarkışlalı: Sosyal medya hesaplarımızdan (@meltemsarkislaliofficial) bize ulaşabilirler.