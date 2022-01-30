Zarova Köprüsü, Siirt-Şırnak arası ulaşımı konforla buluşturdu

ŞIRNAK (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt-Eruh kara yolunda inşa edilen ve kentin Şırnak ile ulaşımını sağlayan Zarova Köprüsü, bölge halkını konforlu ulaşıma kavuşturdu.

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2021'de açılışı yapılan köprü sayesinde yolun standartları yükseldi, trafik güvenliği arttı.

Yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle yapımının zaman zaman sekteye uğradığı köprü, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunuyor.

355 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki köprüde, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu bulunuyor.

Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.

Köprüden önce yol güvenliğinin yeterli olmaması nedeniyle sınırlı sayıda ağır tonajlı aracın kullandığı yol, köprüyle beraber bu araçların da tercihi haline geldi.

"Bu yolu her zaman kullanıyorum"

Vatandaşlardan Kasım Aşrak, AA muhabirine, işi gereği sürekli kullandığı yolda köprünün yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşadığını ifade eden Aşrak, "Taşımacılık yapıyorum ve bu yolu her zaman kullanıyorum. Bu köprü ve yol çok güzel olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle daha önce özellikle kış aylarında yolu kullanırken tedirgin olduklarını aktaran Aşrak, köprüyle beraber bu durumun ortadan kalktığını belirtti.

Aşrak, köprü sayesinde yolu rahatlıkla kullandıklarını dile getirerek, Eruh ile Şırnak arasındaki yolun da bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını beklediklerini bildirdi.

"Köprü açıldığından beri ulaşım rahatladı"

Eruh ilçesinde çiftçilik yapan İsmail Keskin, özellikle ağır tonajlı araçların artık Siirt-Eruh kara yolundan Şırnak'a daha rahat gidebildiğini kaydetti.

Köprünün yer aldığı Zarova Çayı mevkisinde daha önce sık sık trafik kazalarının yaşandığını anımsatan Keskin, "Köprünün hizmete girmesiyle beraber bu durum ortadan kalktı. Tır ve diğer ağır tonajlı araçlar bu yolu kullanırken çok zorlanıyordu. Köprü açıldığından beri ulaşım rahatladı. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Eruh'ta yaşayan Ahmet Tuhan Zarova Köprüsü yapıldığından beri Siirt-Eruh yolunun konfora kavuştuğunu söyledi.