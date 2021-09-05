Zara'da yollar yenileniyor
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Zara'da yollar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / Seda Özel - Haberler | Yerel

Zara'da yollar yenileniyor Zara Belediyesi ilçe genelinde yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor Zara Belediyesi ilçe genelinde yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Zara'da yollar yenileniyor

Zara Belediyesi ilçe genelinde yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS - Zara Belediyesi ilçe genelinde yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde tahribe uğrayan yollar Zara Belediyesi'nce yenileniyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğü ilçede ekipler yoğun bir tempoyla çalışıyor. Alpaslan Önder Caddesi ile Reşit Paşa Caddesi'nde tamlaman asfalt dökümü, kilit parke ve kaldırım yenileme Karşıyaka Mahallesinde devam ediyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, çalışmaların davam ettiğini söyleyerek, " Karşıyaka Mahallesinin üst yapı çalışmalarını şuan gerçekleştiriyoruz. Alt yapı çalışmalarımız bitti, elektrik kablolarımız yerin altına alındıktan sonra uzun zamandır Karşıyaka mahallesinde bir yol ve kaldırım sorunu vardı. Dolayısıyla bu yılda Zara Belediyesi olarak üst yapıda yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Alpaslan Önder caddesi başta olmak üzere Reşit Paşa caddesi ve en son da Karşıyaka Mahallesi. Karşıyaka Mahallesinde şuan sıcak asfalt serimini gerçekleştirmekteyiz. Önümüzde ki günlerde kaldırım çalışmalarını hızlı bir şekilde 10-15 gün içerisinde bitirip hizmete açmış olacağız" dedi.

Zara'da yollar yenileniyor
Zara'da yollar yenileniyor
Zara'da yollar yenileniyor
Zara'da yollar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seda Özel

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