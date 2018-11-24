Zara'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Belediye Düğün Salonu'nda devam etti.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğretmenlerin geleceğimizin teminatı çocukları yetiştirdiği için kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Öğretmenlere ve öğrencilere en kaliteli hizmetin verilebilmesi adına ilçede çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Sayın, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise, "İlim Çin'de de olsa gidin alın diyen kültüre sahip bir milletiz. Bize bir harf öğreten öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ise, "Bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. İyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zara Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo, tiyatro gösterisi sunuldu ve Türk Halk Müziği konseri verildi.

Etkinlikler, Zara Belediyesince düzenlenen yemek programıyla sona erdi.