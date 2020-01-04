Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı
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Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:30
Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı

'ın Zara ilçesinde Vali İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Merkezi 'da bulunan Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 'Eğitime Yardım Organizasyonu' kapsamında köy okulunda eğitim gören öğrencilere kışlık bot dağıttıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Oğuzhan Altun, "Hayırseverlerimizin destekleri ile temin ettiğimiz 200 bot ve okul malzemelerini okulumuza ulaştırdık. Bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, Zara Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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