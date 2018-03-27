Zara'da Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Büyük Birik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılı dolayısıyla Sivas'ın Zara ilçesinde mevlit okutuldu.

BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camisi'nde mevlit okutulmasının ardından, şehitler için dua edildi, ikramda bulunuldu.

BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Polat, "Müslüman Türk'ün davasını şiar edinen bir dava adamı olan, davasından ödün vermeyen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 9. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği sancağı taşımaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Polat, Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı olayda hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmetle andıklarını belirterek, sonuna kadar davanın savunucuları olduklarını sözlerine ekledi.