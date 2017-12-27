Zara'da "Bir Kardeşim Oluyor" Projesi

Sivas'ın Zara ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine yönelik "Bir Kardeşim Oluyor" Projesi gerçekleştirildi.



Reşit Akif Paşa Ortaokulu ana sınıfı öğretmeni Kübra Çakmaktaş öncülüğünde başlatılan proje ile Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesi Pirinçli İlköğretim Okulu anasınıfındaki öğrencilere ulaştırılmak üzere hediye paketleri oluşturuldu.



Ana sınıfı öğrencilerinin aldıkları oyuncaklar Şırnak'taki öğrencilere ulaştırılmak üzere bu kente gönderildi.



Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize para biriktirme, paylaşma ve yardımlaşma duygusu kazandırmak amacıyla projemizi başlattık. Öğrencilerimiz ana sınıfı girişinde oluşturduğumuz kumbaralarda bir ay boyunca günlük 1 lira para biriktirdi. Kumbaralarda biriken paralarla öğrencilerimiz çeşitli oyuncaklar alarak hediye paketleri oluşturdu." dedi.