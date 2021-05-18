ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
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ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda gençler Zap Vadisi'nde 25 kilometre pedal çevirirken, raftingciler de Zap Suyu'nda kürek çekti.

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda gençler Zap Vadisi'nde 25 kilometre pedal çevirirken, raftingciler de Zap Suyu'nda kürek çekti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla doğa sporları etkinliği düzenledi. Kurum önünde bisikletlerine binen 14 bisikletli genç tek sıra halinde Zap Vadisi'ne doğru pedal çevirdi. Yaklaşık 25 kilometre bisiklet süren gençler, Depin mevkiinde mola verip yemek yedi. Ardından Zap Suyu'nda rafting yapıldı. Kentte faaliyet yürüten rafting takımı, eriyen kar sularıyla coşan Zap Suyu'nda gösteri düzenledi. 3 botla suya giren sporcular 5 kilometre boyunca küreklere asıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyledi. Pandemiden dolayı bu yıl yapılan faaliyetlerin sınırlı olduğunu belirten Yıldırım, "Pandemi kuralları çerçevesinde etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak bisiklet etkinliği düzenlendi. Daha sonra da rafting yapıldı. 15 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında bakanlığımızın ilan ettiği Gençlik Haftası kapsamında birçok sportif faaliyet yapmayı sürdüreceğiz. Bununla beraber rafting ve bisiklet dışında masa tenisi, basketbol, voleybol ve okçuluk buna benzer branşlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Rafting etkinliğimizi kazasız belasız bitirip diğer etkinliklerimizi yapacağız" dedi.

ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ
ZAP VADİSİ'NDE BİSİKLET VE RAFTİNG ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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