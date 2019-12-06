'Zamansız Kadınlar' ADÜ'de hayat buldu

06.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:47

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümünde, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar" konu başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın anlatımı ve görsel sunumu ile gerçekleşen etkinliğe; Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın eski Milletvekili Semiha Öğüş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Mesut İnan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve davetliler katıldı.



Atatürk döneminde milletimizin büyük kurtuluş mücadelesine destek olan kadınlarımızdan bahsedilen etkinlikte, dönemin kıyafetleri ile birlikte ilk kadın fotoğrafçı Naciye Suman, kadın özgürlüğünün ilk temsilcilerinden Şükufe Nihal, 1932 yılında Belçika'da yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci olan Türkiye'nin ilk Dünya güzeli Keriman Halis Ece, ilk pilot Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk heykeltıraşı Sabiha Bengütaş, ilk belediye başkanı Afet İnan, Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Gürayman gibi döneme damga vurmuş zamansız kadınlarımızın o dönemdeki girişimlerinden söz edildi. Türk kadınına verilen değerin büyük bir önem arz etmesini Atatürk'e borçlu olduklarını söyleyen kadınlar, dönemin izlerini yaşatmak için sahnede olduklarını dile getirdiler.



Kadınların özgürlüğünü o günlerde göstermiş oldukları azim, çaba ve kahraman duruşlarıyla elde ettiklerinin vurgulandığı etkinlikte, döneme ait kıyafetler eşliğinde sahnede yer alan kişilerin hikayeleri anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA