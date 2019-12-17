: "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

17.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:05

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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