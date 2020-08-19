Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?
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Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?

Oyuncu kadrosu, çekim açıları, kullanılan aksesuarlar ile izleyiciyi eski dönemlere götüren Zaman Makinesi filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Zaman Makinesi konusu nedir?

Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?
19.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:30

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NE?

Hayatta istediği her şey olmuş ve çalışmadan elde eden Tolga, babası ölünce mirastan faydalanmamıştır.Mirastan sadece Tolga'ya kala kala bir Anadol STC 16 kalmıştır. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla anlaşamaz. Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.

Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?

ZAMAN MAKİNESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Gürgen Öz (Tolga),

Seda Bakan (Yasemin, Deniz),

Mustafa Uzunyılmaz,

Gülhan Tekin,

İrfan Kangı,

Perihan Savaş,

Sinan Bengier,

Zihni Göktay,

Ferdi Sancar,

Esvet Şahin,

Fatih Koyunoğlu,

Birsu Demir,

Can Bartu Aslan,

Damla Cangül,

Fehmi Dalsaldı

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zaman Makinesi filmi güzel çekim yerleri ile görsel şölen yaşatıyor. Zaman Makinesi 1973 filmi çekimleri yönetmen Aram Gülyüz'ün açıklamalarına göre; en çok Heybeliada'da gerçekleştirilmiş. Bunun haricinde bazı tamirhane sahneleri ise Riva'da, plaj sahneleri Florya Menekşe Sahili'nde çekilmiş.

Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?

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