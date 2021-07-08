Zam ne kadar oldu? Zam kaç TL? 2021 Kamu işçileri için kaç lira zam yapıldı?

Hükümet kamu işçileri için zam teklifini sundu. Buna göre zam ne kadar olacak, kaç tl zam yapılacak vatandaşlar tarafından merak edildi. Gündemde yer alan konuların başında kamu işçileri için yapılacak olan zam oldu. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Açıklandı mı? İşte cevaplar...

Kamu işçilerine zam konusunda Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 - 4.000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi. Peki, zamlar ne zaman yapılacak? Kamu işçileri kaç tl zam alacak? Yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak 2021?

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN KAÇ TL ZAM YAPILACAK?

Hükümet 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam teklifini sundu. Buna göre, brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 - 4.000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunmuştu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

ZAM NE KADAR? VERİLEN TEKLİFE GÖRE ZAM KAÇ TL OLACAK?

Yapılan görüşmelerin ardından hükümet 700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam teklifini bugün sundu. Verilen teklife göre, brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara ise 60 TL seyyanen zam önerildi.

TEKLİF YETERLİ Mİ BULUNDU YETERSİZ Mİ BULUNDU?

Bakanlık ve sendikaların bir sonraki görüşmesi Kurban Bayramı sonrası olacak. Her iki sendikada hükümetin teklifini kabul edilemez buldu. Sendikalar hükümetin bu rakamları revize etmesini bekleniyor. Türk-İş ve Hak-İş kendi içinde bir görüşme yapıp değerlendirmede bulunacak.