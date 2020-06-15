Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler oluyor? Zalim İstanbul son bölüm izle.. Uzun bir aranın ardından sonra Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek olan Zalim İstanbul'un 38. bölüm fragmanı ekranlara geldi..

Agah'ın ölümü seyircileri şok ederken, Ceren'in gelinlikle görülmesi akıllara Ceren Cenk'le evleniyor mu? sorusunu getirdi.

Şeniz'in tekerlekli sandalyeden kalkmasıyla kuracağı yeni planlar Zalim İstanbul'un 15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 38. bölümünde ortaya ekranlarda olacak. İşte, Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı..

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk, Agah'ın ölümü ile çok etkilenirken geçmişi ile ilgili de büyük hezeyanlar içindedir. Cenk, Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlarken gerçek babası olarak Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk tüm bunların yanında bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞADI?

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.

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