Zalim İstanbul 35. bölüm izle! Zalim İstanbul 36. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle!
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Fikret Kuşkan, İstanbul, Karaçay, Dizi, Güncel

Zalim İstanbul 35. bölüm izle! Zalim İstanbul 36. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle!

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Zalim İstanbul dizisi 35. bölümü ile yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk'in ve Psikolog Oya'nın bebek itirafları şok etkisi yaratıyor! Zalim İstanbul'un yayınlanan bölümünü takip edemeyenler son bölüme dair araştırma yapmaya başladı. İşte Zalim İstanbul son bölüm!

17.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:22
Zalim İstanbul 35. bölüm izle! Zalim İstanbul 36. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle!

Kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul 35. Bölümü ile yayınlandı. 16 Mart Pazartesi akşamı 35. Bölümü ile ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinde Cenk'in ve Psikolog Oya'nın bebek itirafları şok etkisi yaratıyor! Cenk, annesi Şeniz'in düştüğü durumdan sonra vicdanı kendisini rahatsız eder. Cemre'ye olan aşkına saygısızlık ettiğini düşündüğü sırrını açıklar. İşte diziyi kaçıranlar için Zalim İstanbul 35. Bölüm! Zalim İstanbul 36. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un 35. bölümünde, Cenk'in ve Psikolog Oya'nın bebek itirafları şok etkisi yaratıyor! Cenk, annesi Şeniz'in düştüğü durumdan sonra vicdanı kendisini rahatsız eder. Cemre'ye olan aşkına saygısızlık ettiğini düşündüğü sırrını açıklar. Ceren'in bebeğinin kendisinin olduğunu söyler. Cemre ve diğerleri duydukları bu itiraftan dolayı büyük şok yaşarlar. Cemre, Nedim'in de içinde olduğu bu sırdan dolayı öfkeyle karşılık verir. Seher'in öfkesi de Ceren'de patlak verir.

ZALİM İSTANBUL 35. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 36. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf

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