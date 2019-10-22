Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Zalim İstanbul 15. bölüm izle

22.10.2019 10:14

Zalim İstanbul, Nedim iyileşiyor! Zalim İstanbul 15. bölümde, Ceren ve Şeniz'in tüm çabalarına rağmen, Cemre ile Cenk kazanır. Bunun yanı sıra ikilinin evlenmesi ise evdekilere büyük bir şaşkınlık yaşatır. Yayımlanan 16. Yeni bölüm fragmanında ise Agah Efendi, Nedim'i Londra'ya gönderdiğini söyler. Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FULL İZLE…

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Agah, yemek masasında tüm aile üyelerine Nedim'i Londra'ya gönderdiğini açıklar. Cemre, duydukları karşısında öfkesini bastıramaz. Ancak Agah'ın kafasında başka fikirler vardır. Cemre, Cenk'e yaptıkları her şeyin boşa gittiğini söyler, buna karşılık Cenk ise ''Belki evliliğimiz bana, sana geldiği kadar çileli gelmiyordur.'' şeklinde yanıt verir.

Cenk, Ceren'e test sonucu nedeniyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, köşkü unutması gerektiğini çünkü kaçacaklarını söyler. Diğer yandan Agah ile Seher de test sonucunu öğrenmişlerdir.

Neriman, Nedim'in iyileşmesi sonucunda herkesten bir bir intikam alacağını Ceren'e anlatmaya çalışır. Cemre'de götürüldüğü bir yerde hiç beklemediği biriyle yüzleşecektir? Cemre'yi neler bekliyor? Cenk ile Ceren kaçacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra köşkte sert kurallar alıyor. İlk olarak Ceren ve Neriman'ı köşkten kovuyor. Şeniz'e ve oğlu Cenk'e karşı temkinli yaklaşmaya başlıyor. Şeniz'den, Nedim'in üzerindeki vasi hakkını elinden alarak kararlılığını ortaya koyuyor. Nedim'i yeni doktorlar ışığında tekrar tedavisine başlatıyor. Yaşananlarda parmağı olmadığını düşündüğü Cemre ve Cenk'i tekrar köşke alıyor. Tüm bu yaşananlardan etkilenen Ceren yeni planlarla köşke dönmenin hesaplarını yapıyor; fakat ne onun, ne de Şeniz'in beklemediği bir olay yaşanıyor.

Cemre ise, tekrar köşke dönmenin ve Nedim'e yakın olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutluluk Nedim'in kendisine takındığı soğuk tavır karşısında buruk bir duyguya dönüşüyor. Yavaş yavaş iyileşme belirtileri gösteren Nedim'i yaşlı gözlerle uzaktan izlemekle kalıyor. Cenk ise, iki farklı duyguyu birden yaşıyor. Nedim'in iyileşmesine sevinirken, Agah'ın kuzeni Nedim'i işlerin başına geçirme düşünceleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tüm bunların ışığında Nedim, Cemre'nin duygusal desteğini geri çevirip kendi başına ayaklanmanın izlerini gösteriyor. Cemre-Cenk evliliğinin verdiği hırsla iyileşme sürecini hızlandırıyor.