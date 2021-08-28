"Zafer Yolu Varoluş Destanı" konseri büyük beğeni aldı

İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da konser verdi.

İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Zafer Yolu Varoluş Destanı" konseri Valilik önünde gerçekleştirildi.

Programa; Vali Vekili Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şavk Eryürek şefliğindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun halk oyunları ve gösteriler eşliğinde verdiği konser Kütahyalılardan büyük beğeni aldı.

Konser programı Vali Vekili Mustafa Güney ile protokol üyelerinin İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'na plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre