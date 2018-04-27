Zafer Mihri" Albümü Tanıtım Konseri

Abdülbaki Kömür yönetimindeki ezgi-marş atölyesinden ortaya çıkan Grup Sancaktar, tamamı yeni eserlerden oluşan ilk albümü "Zafer Mihri"ni yeni çalışmalarını okudukları konserle tanıttı.

Yedi Hilal Derneği'nin desteğiyle, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen albüm tanıtım gecesine müzikseverlerin yanı sıra ezgi ve marşlarıyla tanınan meşhur sanatçılar da katıldı.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, Grup Sancaktar'ın ilk kez 2016'da sahne aldığını, 2 yıllık bir gayretin sonucu ilk albümlerini dinleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

Enesoğlu, "grubun ağabeyi, hocası ve mihmandarı" olarak tanıttığı Abdülbaki Kömür, Yedi Hilal Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuri Sincanlı, albümde gruba vokallik yapan sanatçılarla gecenin ve albümün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Müziğimiz 2000'li yıllardan sonra kesintiye uğradı"

Şair Ahmet Mercan "Sensizliğin Harmanı" isimli şiirini okuduktan sonra yaptığı konuşmada, "Bizim müziğimiz 2000'li yıllardan sonra bir kesintiye uğradı ve evsiz kaldı. Bugün saçak altında sığınmaktan kurtuldu ve sahici bir ev bulmuş oldu. Bu bir öncülük hareketi olacak ve farklı sanat dallarında da bu uzun yolcuğun bereketini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ezgi-marş geleneğinin öncü isimlerinden Sanatçı Abdülbaki Kömür ise okuduğu "Gül Medeniyeti" isimli bir denemeden yola çıkarak, "Bir avuçtuk ama artık elhamdulillah bayrağı teslim edeceğimiz gençler var. İnşallah onlar da bizi mahcup etmezler ve bu yeni bir başlangıç olur." dedi.

Konuşmaların ardından grup, "Sancaktar Marşı","Şafak", "Fetih Sancağı" ve "Sonsuzluk Çağrısı" eserlerinin de arasında bulunduğu albümdeki bütün parçaları seslendirdi.

Son eser sanatçılarla birlikte okundu

Albüm tanıtım gecesine katılan sanatçıların sahneye çıkarak grup üyeleriyle birlikte okudukları "Bir Avuçtuk Biz" eserinin ardından albüme katkıda bulunanlar görüşlerini dile getirdi.

Cihat Bayram, Ümit Taştan, Erkam Aslanoğlu, Usame Özel ve Ali İhsan Çakıroğlu'nun albümdeki 10 eseri de seslendirdiği etkinlik sonunda gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere hediye takdim edildi.

Çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren "Zafer Mihri" adlı albümde Ammar Acarlıoğlu, Aykut Kuşkaya, Ahmet Turan Öztürk, Doğan Öztürk, Eşref Ziya Terzi, Hakan Aykut, Mehmet Ali Arslan, Mehmet Gökçe, Mustafa Demirci, Ömer Çelik, Ömer Karaoğlu, Taner Yüncüoğlu'nun yanı sıra Grup Genç üyelerinden İzzet Okumuş, Mahir Arslan ve Murat Polat vokal olarak yer alıyor.