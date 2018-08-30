Zafer, Mazlum Halklara İlham Verdi

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Ataşe Albay Gürkan Çavuş ve eşi Vuslat Çavuş, davetlileri kapıda karşıladı. Kutlama şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı ve Alman milli marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı okunduktan sonra bir konuşma yapan Albay Gürkan Çavuş, şöyle dedi:

"30 Ağustos ile birlikte çağdaş Türkiye'nin temelleri atıldı. Bu zafer mazlum milletleri ilham verdi. 2016 yılında FETÖ terör örgütü mensupları darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimi sonrasında TSK içindeki FETÖ unsurları hukuk kuralları içinde temizledi. TSK böylece daha da güçlendi. İçerde ve dışarıda terör örgütleri ile mücadele etti."