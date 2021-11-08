Karabağ zaferinin 1. yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın kazanıldığı 8 Kasım Zafer Günü kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Yukarı Gövherağa Camii'nde şükür namazı kılındı. Namazda Azerbaycan'ın şehitleri, bölgedeki barış ve huzurun kalıcı olması için Dua edildi.

8 KASIM'DA ZAFER İLAN ETTİLER

Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü", Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirmişti. Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynamıştı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Ermenistan'ın yenilgiye uğramasının ve askeri operasyonların durmasına yol açan en önemli etkenlerden olmuştu. Bu nedenle Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

10 KASIM'DA ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı atağa geçmişti. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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