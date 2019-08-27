Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak

27.08.2019 12:53

Tokat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 gün süre ile yapılacak olan Topçam şenlikleri ile taçlandırılacak.



Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22.si düzenlenecek olan Topçam şenlikleri ile şehrin kültürünü, geleneklerini ve gastronomisinin tanıtılacak. 29-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan şenlikler sünnet şöleni ile başlayacak. Şenlikler, aynı gün Zafer Yürüyüşü, Zafer Koşusu ve Cumhuriyet Meydanında Tokatlı Sanatçı Sedat Sarıgül Konseri ile devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümünde, Topçam Şenliklerinin ikinci gününde Tokat'ın gastronomi turizmine ilişkin Yöresel Yemek Yarışması, en iyi domates yarışmasının yanı sıra Yüksek Kahve ve Demokrasi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanında Sanatçı Osman Öztunç konser verecek. Şenliklerin üçüncü gününde Tokat'ın geleneklerini, kültürünü tanıtmak amacıyla el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, kancabaş gösterileri, halkoyunlar ve kanal Tokat'ta flyboard gösterilerinin ardından sanatçı Songül Karlı konseri ile şenlikleri ile sonra erecek.



Topçam Şenlikleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Geleneksel Topçam Şenliklerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla taçlandırmak istediklerini ifade ederek, "Ağustos ayı zaferler ayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da seslenişiyle bu aziz milletimiz büyük bir zafer elde ederek tarih yazmıştır. Tarihimiz zaferlerle doludur. Bizler de Topçam Şenliklerimizle bu zaferleri taçlandırmak istedik. Şenliklerimiz Zafer Korteji ve Zafer Koşuları ile başlayacak. Şenlik süresince il dışından gelen misafirlerimizle, hemşerilerimizle buluşacağız. Bir ve beraber olarak şenliklerimizi yapacağız. Birbirinden değerli Tokatlı sanatçılarımızı misafir edeceğiz. Yine Tokat'ımızın kültürünü, gastronomisini ve geleneklerini tanıtmak için yarışmalar, sergiler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza yönelik yine birçok etkinlik bu şenliklerde yer alıyor. Bu yıl 22.sini düzenleyeceğimiz Topçam Şenlikleri için katkılarından dolayı Tokat Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür ederim. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA