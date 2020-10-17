Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti
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Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

17.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:17
Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

Bilecik'te bir aktar, zabıta mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.

Bilecik'te bir aktar, zabıta mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aktar Ersin Çimen, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti. İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında özverili şekilde çalışan zabıtalara ekiplerine teşekkür eden Çimen, daha önce de sağlık ve emniyet çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etmişti. - BİLECİK

Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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