Zabıtadan balıkçılara 3 metre denetimi
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Zabıtadan balıkçılara 3 metre denetimi

15.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:02
Zabıtadan balıkçılara 3 metre denetimi

Ordu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği amatör balıkçılara yönelik alınan kararlar doğrultusunda 3 metre mesafe denetimlerine başlandı.

Ordu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği amatör balıkçılara yönelik alınan kararlar doğrultusunda 3 metre mesafe denetimlerine başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda amatör balıkçılara 3 metre mesafe kuralı, maske, temizlik ve sigara denetimlerine devam ediyor. Ordu'da sahil bandında balık tutmak isteyen amatör balıkçılar bu kurallar doğrultusunda balık tutuyor.

Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetimlerin Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, "Maske, mesafe ve temizlik konusunda tüm amatör balıkçılarımıza uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Çağlar, yaptığı açıklamada "Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Kovid-19 denetimlerimize devam ediyoruz. Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında yer işaretlemeleri ekiplerimiz tarafından yapıldı. Amatör balıkçılık yapan vatandaşlara 3 metre mesafe kuralı, maske, temizlik ve sigara içilmemesi ile belirlenen alan içerisinde olta balıkçılığı yapmaları hususunda denetimler devam ediyor. Belirlenen bu hususlara riayet etmeyenler ekiplerimiz tarafından sözlü uyarılarda bulunuyor. Yapılan uyarılara riayet etmeyenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanılıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi tarafından il genelinde balık tutulan bölgelere uyarıcı afişlerin asılmasına başlandı. - ORDU

Zabıtadan balıkçılara 3 metre denetimi
Zabıtadan balıkçılara 3 metre denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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