Zabıta pazar yerlerini denetledi
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Zabıta pazar yerlerini denetledi

Zabıta pazar yerlerini denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim yaptı,Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Semt pazarında Korona Virüs tedbirlerini uyulup uyulmadığı başta olmak üzere Pazar esnafını denetledi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim yaptı,

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Semt pazarında Korona Virüs tedbirlerini uyulup uyulmadığı başta olmak üzere Pazar esnafını denetledi. Etiket kontrolü yapın Zabıta personeli, Gıda ürünleri satan esnafları denetledi. Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması için Zabıta Müdürlüğü personelinin denetimlerine devam edeceği, kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi. - KİLİS

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Zabıta pazar yerlerini denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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