Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
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Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim

Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, pandemi dolayısıyla maske, mesafe, hijyen ve HES kodu sorgulama gibi denetimlerinin yanı sıra fiyat etiketi denetimi de gerçekleştirdi.

Çorum Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar denetimi çalışmalarına devam ediyor. Pandemi dolayısıyla tüm pazar yerlerinde özel denetimler yapan zabıta ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra, günlük fiyat listesi kontrolü de yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketi koymaları konusunda pazarcı esnafını uyardı. Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz'la birlikte denetimleri gerçekleştiren Zabıta Müdürü Burhan Şahin, maske takmayan vatandaş ve pazarcı esnafına uyarılarda bulunduklarını, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlere aralıksız devam edeceklerini vurguladı. Burhan Şahin, "Çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizle bu konuda çok hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren her konuda denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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