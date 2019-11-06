Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

06.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:45

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.



Fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarına hassasiyet gösteren ekipler, bazı fırınlara uyarılarda bulunurken, bazılarına da yasal işlem uyguladı.



Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ve Adıyaman merkezinde vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğünde görevli ekiplerimiz son olarak ilimizde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı ve kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA