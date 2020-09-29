Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı

29.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:50
Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirdiği çalışma ile trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, totem, reklam panoları konusunda esnaflara uyarıda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirdiği çalışma ile trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, totem, reklam panoları konusunda esnaflara uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların daha rahat ulaşımlarını sağlayabilmeleri için yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine neden olan duba, totem, reklam panoları konusunda denetim gerçekleştirdi. Hafta sonu Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve İstanbul Caddesi genelinde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Trafik Kanunun Zabıta talimatnamesi ve ilgili kanunun vermiş olduğu yetkiyle yapılan kontrollerde kaldırımlar üzerinde haksız işgal yapan esnaf ve işletmeler uyarıldı. Dükkanların önlerinde bulunan ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan duba, totem, reklam panoları bulundukları yerden kaldırıldı. Yetkililer taldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı
Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı
Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Erkan Kandemir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Falcao Murat Şahin Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 12:51:29. #1.14#
title