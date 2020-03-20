Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi
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Zabıta Müdürlüğü, Karabük, Zabıta, Yerel

Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:41
Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi

KARABÜK - Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ve ekmek satışının yapıldığı marketlerde denetim ve bilgilendirme yaptı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek satışının yapıldığı fırınlarda ve marketlerde hijyen denetimi yaparken, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, "Tezgahtan satış yapan üreticilerimizi ve marketlerimizi uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, alıcıların ekmeklere el değmesine izin vermemelerini istiyoruz. Ayrıca reyonlara bununla ilgili uyarıcı yazılar astırıyoruz. Uyarıda bulunduğumuz bir diğer nokta ise ekmeklerin streçlenmiş şekilde raflarda vatandaşımıza sunulması, kendilerini bu konuda uyardık, vatandaşlarımız da ambalajlı ürünleri tercih ederse üreticilerde doğal olarak gereğini yapmak zorunda kalır, içinde bulunduğumuz bu zor dönemi ancak birlikte atlatabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Köse ayrıca, marketlerdeki ödeme noktalarında ve lokantalardaki masalar arasında 1.5 metre kuralının uygulanması zorunluluğuna dikkat çekerek, işletmelerden bir an evvel uygulamayı hayata geçirmelerini istedi.

Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Kaynak: İHA

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Zabıta ekipleri hem denetledi, hem de bilgilendirdi

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