Zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı
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Zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı

Zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren bayan kuaförlere yönelik ruhsat ve fiyat denetimi yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren bayan kuaförlere yönelik ruhsat ve fiyat denetimi yaptı.

Kentte saç boyama ve gelin saçı için bazı kuaförlerin yüksek fiyatta yaptırdığı ihbarı üzerine Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar hemen harekete geçti. Kentin değişik adreslerinde bulunan bayan kuaförleri tek tek denetlenerek ruhsat ve fiyat denetimi yapıldı. Esnaf ve Sanatkar Odasından fiyat listesi almadıklarını belirten kuaförler, gelen müşterilerin bütçelerine göre saç boyaması yaptıklarını ifade ettiler. Zabıta Müdürü Adil Demir, işletme sahiplerini uyararak Esnaf ve Sanatkarlar Odasının vermiş olduğu fiyat listesi bulundurmayanlara cezai işlem uygulanacağı konusunda kendilerini uyardı. Hakkari'deki bazı deneyimli kuaförler ise, denetimden dolayı zabıta ekibine teşekkür ederek, müşterinin her zaman haklı olduğunu belirtiler.

Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - HAKKARİ

Zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı
Zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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