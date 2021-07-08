ZABITA ADAYLARI SÖZLÜ VE UYGULAMALI MÜLAKATTA TER DÖKÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından liyakat esasına göre alınacak bin 250 aday arasından seçilecek 250 zabıta memuru için sözlü ve uygulamalı mülakat süreci başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından liyakat esasına göre alınacak bin 250 aday arasından seçilecek 250 zabıta memuru için sözlü ve uygulamalı mülakat süreci başladı. Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan sınavlar katılan adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik parkurunu tamamladıktan sonra sözlü mülakata alınıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru için sözlü ve uygulamalı mülakat süreci başladı.

Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen iki aşamalı sınavda bin 250 aday ter dökerken, uzman eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik parkurunu tamamlayan adaylar sözlü mülakata alınıyor.

14 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Pandemi süreci nedeniyle adaylar HES kodu kontrolü ile birlikte ateşleri ölçüldükten sonra uygulamalı sınava tabi tutuluyor.

14 Temmuz tarihine kadar haftada 6 gün devam eden uygulamalı sınavı tamamlayan adaylar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Suat Demirel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Resul Kökten'in oluşturduğu sınav kurulunda sözlü mülakata çağrılıyor.

"GÜNDE 100 ADAYI MÜLAKATA ÇAĞIRIYORUZ"

Zabıta Memurluğu için günde 100 adayı mülakata çağırdıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Bülent Dilkay Şeyda, sınav süreci ile ilgili şu bilgilileri verdi:

"Mülakatlara başladık. Lisans ve ön lisans sıralamasına göre devam edecek. Günde 100 adayı mülakata çağırıyoruz. Adaylar önce fiziki yeterlilik parkurunu tamamlıyor sonra sınav kurulu huzurunda sözlü mülakata katılıyor. "

Fiziki yeterlilik parkurunda görev alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Beden Eğitimi öğretmeni Cahide Özden ise heyacanlı olan adaylarla yakından ilgilendiklerini belirterek, birçok adayın fiziki parkurlarda başarılı olduğunu söyledi.

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A LİYAKAT TEŞEKKÜRÜ

Zabıta Daire Başkanlığı kadrosuna alım sürecini başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a liyakat esaslı sınav uygulaması için teşekkür eden adaylar, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hasan Kaya: "Kahramanmaraş'tan geldim. Ankara Büyükşehir Belediyesinin alımları liyakat esasına yaptığına inandığım için katılmaya karar verdim. Bizleri çok sıcak karşılayan ve bizlere yardımcı olan zabıta ekiplerine ve Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Burcu Altınkaya: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin zabıta memurluğu alımını uzun süredir bekliyordum. "

-Ercan Emir: "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un yaptığı açıklamalara göre alımların liyakat usulüne göre yapılacağını duydum ve başvurdum. Bunun için de teşekkür ederim. "

-Meryem Tuzluca: " Zabıta Memurluğu alımlarına başvurmak için Tekirdağ'dan geldim. Alımların liyakat usulüne göre yapılacağına inandığım için buradayım. "

-Veysel Yalçın: "Zabıta Memurluğu sınavına başvurmak için Diyarbakır'dan geldim. Ankara Zabıtası'nın işini iyi yapması ve Büyükşehir Belediyesinin de Zabıta Daire Başkanlığına vermiş olduğu desteklerden dolayı başvurmaya karar verdim. Yetkililerin bizlere çay, çorba ve su gibi ikramlarda bulunması bizleri çok memnun etti. "

-Selen Tunç: "Zabıta alımlarına hazırlanıyordum, çok heyecanlıyım. Umarım emeklerim boşuna gitmez. Ankara'ya zabıta olarak hizmet etmeyi çok istiyorum. "

-Fatmanur Avgören: "Alımların liyakat usulüne yapılması çok güzel. Bizlere böyle bir imkanı yaratan herkese teşekkür ediyorum. "

-Doğuhan Doğan: "Sınavlara katılmak için Osmaniye'den geldim. Spor mülakatından sonra şimdi de sözlü mülakata katılacağım. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre