Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?

Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı, "Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Aday Tespit Sonuçları" hakkında yazılı bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan duyuruya göre adaylar, sözleşmeli zabıt kâtibi sonuçlarını İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, söz konusu sonuçlar erişime açıldı mı?

31 Temmuz 2025 tarihli Personel Genel Müdürlüğü açıklamasında ise İstanbul Anadolu Adliyesi için toplam 190 sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda 152 kişi genel kontenjan, 38 kişi ise öncelikli kontenjan üzerinden istihdam edilecek. Sözleşmeli zabıt kâtibi alımı için aday tespit sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli zabıt kâtibi alımı aday tespit sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruya göre adaylar, sonuçlarını İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SONUÇ İLANI

Sınav izni kapsamında 1 Ağustos 2025 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, sözleşmeli zabıt kâtibi alımı için aday tespit sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

ZABİT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Osman DEMİR
