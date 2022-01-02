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YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Güncel

YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet Van'ın Tuşba Belediyesi, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

TUŞBA, VAN (İHA) - YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) yerleşkesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Van'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkilerken, yiyecek bulamayan yüzlerce sokak hayvanı için belediye ekipleri adeta seferber oldu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Tuşba ilçesinde, Van YYÜ civarında yiyecek arayan sokak hayvanlarının görülmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sokak hayvanlarına yıl boyunca mama desteği sunan Tuşba Belediyesi, havaların soğuduğu bu dönemde bu desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Van YYÜ yerleşkesine gelen belediye ekipleri, torbalar içinde getirdikleri mama ile yüzlerce hayvanı besledi.

"Sokak hayvanlarına dostlarımız oldukları bilinciyle yanaşalım"

Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz günün 24 saati üniversitemizde çalışmalarına devam ediyorlar. Rutin olarak yaptığımız işlerin dışında, biraz daha ağırlık vererek buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversitede sokak hayranlarına genelde bakıyorlar ancak bunun dışında, bu işlerden görevli üç arkadaşımız var, iki günde bir yemleme çalışmalarını yapıp, Van YYÜ'den ayrılıyorlar. Saldırgan ve küpesiz olan hayvanlarımız varsa, ekiplerimiz bu hayvanları alıp Büyükşehir Belediyesi Hayvan Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımlarını yapıp tekrar aldıkları noktaya bırakıyorlar. Buradan da vatandaşlarımızdan sokak hayvanları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Köpeklere saldırganlık yönüyle yanaşmayıp, dostlarımız oldukları bilinciyle yanaşırlarsa, onlar da saldırganlıklarından vazgeçecekler" dedi.

YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet

YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet

YYÜ'deki sokak hayvanları Tuşba Belediyesi'ne emanet

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İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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