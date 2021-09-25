Yüzyıllık tren yeniden raylarda

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de tarihi demir yolu, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden canlandı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışan Kağıthane Treni, vatandaşların hizmetine açıldı.

İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan Kağıthane'de, tarihte 'Kağıthane Treni' olarak da bilinen Haliç-Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra yeniden hayat buldu. Birinci Dünya Savaşı döneminde kömür, Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu'ya silah taşınmasında kullanılan ve orijinali 60 kilometreyi aşan tarihi demir yolunun, Kağıthane sınırları içinde kalan kısmı vatandaşların kullanımına açıldı. Açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Törende trenle ilgili bilgilendirme videosu gösterilirken, başkan Öztekin bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Öztekin ve protokol kurdele keserek nostaljik trenin açılışını resmi olarak gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından ise Başkan Öztekin ve beraberindekiler trenle ilk seferi yaptı.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışan nostaljik tren, 3 kilometre uzunluğunda ve Kağıthane Dekovil Hattı, Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey ve Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hatlarına entegre olarak hizmet veriyor. Tarihi Kağıthane Treni'nin güzergahında ise 4 durak bulunuyor.

"Tren gün içerisinde ulaşım içinde özellikle çocuklarımız gençlerimiz için de imkan sağlamış olacak"

Nostaljik trenle ilgili açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yüzyıl aradan sonra bu trenimizi tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz diyerek, "Kağıthane tarihinde dekovil yaptığımız hem ilçemize Kağıthane'mize hem İstanbul'umuza hayırlı olsun diliyoruz. Bugün yüzyıl aradan sonra bu trenimizi tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu trenimiz aynı zamanda hem nostaljik tren dekovil hatlı tren hem de aynı zamanda ulaşım akslarına yakın bir tren hattı olmuş oluyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergah içerisinde, Kağıthane Meydanı'na kadar gidecek trenimizde aynı zamanda Mecidiyeköy, Kağıthane, Mahmutbey Metro hattına entegre çalışacak, bir de yakın bir zamanda açılışının yapılacağı, Ulaştırma Bakanlığı'mızın Kağıthane Havalimanı Metrosu'na entegre çalışacaktır. Böylece trenimiz gün içerisinde ulaşım içinde özellikle çocuklarımız gençlerimiz için de imkan sağlamış olacağız. Şu anda önümüzdeki 1 ay boyunca ücretsiz yapmayı planlıyoruz, sonrasında çok cüzi şekilde ücretli olacaktır. Şu an miktar belli değil, meclis kavramımızdan geçecektir. Meclis üyelerimize sunacağız. Sonra meclis kavramımıza göre belli olacaktır. Şu anda entegre ile ilgili Büyükşehir ile görüşmekte fayda var ama öncesinde biz, özellikle tren olduğu için trenlerde biletlerin çok sembolik değerleri vardır. Biz özel bilet de bastırdık bugün aslında. O biletlerle beraber hem insanlara anı, hatıra kalsın diye de dekovil hattında, öyle bir bilet sistemi düşünüyoruz şu an " ifadelerini kullandı.

"Trende güneş enerjisi kullanılıyor"

Elektrikle çalışan trenimizle gün içerisinde 15 defa güzergahta geliş gidiş yapılacağını söyleyen Başkan Öztekin, " Kağıthane Havalimanı Metrosu'yla entegre olacaktır ama trenimizin şöyle bir özelliği var. Bu trenimiz fosil yakıt kullanmıyor. Trenimiz de çevrecidir, trenimizin özelliği güneş panelleri var ve bu güneş panelleri ile beraber de akülü sistem. Elektrikle çalışan bir tren. Elektrikle çalışan trenimizle gün içerisinde 15 defa güzergahta geliş gidiş yapacaktır ve burada çocuklarımız da gün içerisinde kullanacak. Gençlerimiz de özellikle bölgemizde çok fazla üniversite de var. Üniversite öğrencilerimizin de kullanacağı bir tren olacaktır. Ancak bu trenimizin en güzel özelliği, aynı zamanda tarihi özelliğiyle beraber geçmişle 1915 yıllarında Silahtar Ağa Elektrik Fabrikası'nda kömür taşımacılığında kullanılması, 1.Dünya Savaşı sırasında da, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de silah taşımacılığında kullanılması ve aslında memleketimizin de kurtarılmasına da vesile olanlardan bir tanesi daha olmuş oluyor. Ben tekrar Kağıthane'mize de İstanbul'umuza da hayırlı olmasını diliyorum " diye konuştu.

"Senelerdir bu hizmeti bekliyorduk"

Kağıthane'de ikamet eden Salim Koca, trene binmenin çok güzel bir his olduğunu ifade ederek, " Kağıthane'de oturuyorum senelerdir bu hizmeti bekliyorduk. Allah razı olsun yapandan, edenden çok güzel bir hizmet. Kağıthane'miz için çok güzel olacağına inanıyorum. Çok güzel yani, bu mutluluğu yaşamak, bu trene binmek. Yani senelerdir trene binmemiş bir insanım. Tarihi bir tren, evet. Çok güzel çok memnunum, çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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