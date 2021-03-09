Yüzsüzlüğün bu kadarı! Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı
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Yüzsüzlüğün bu kadarı! Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı

09.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16

Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda akşam saatlerinde müşteri gibi markete gelen 2 kadın, yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu. Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya başlarken diğer kadın marketin kapısından kaçmaya çalıştı. Bu sırada çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.

"HAMİLEYİM" YALANI HASTANEDE SON BULDU

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, hırsızlık yapmadıklarını, kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirterek, kendilerini yerden yere attı. Şüphelilerinden birisi, hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti. Öfkeli kadın, bebeğinin düşmesi durumunda market çalışanlarını da pompalı tüfekle öldüreceğini söyleyip tehdit etti.

Yüzsüzlüğün bu kadarı! Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete polis ekipleri geldi. Bu kez polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bayılma numarası yaptı. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, darp raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Markette yaşanan panik anları ve yalancı hırsızların tiyatro gibi hırsızlık oyunu kameralar tarafından görüntülendi.

Yüzsüzlüğün bu kadarı! Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
DİKABİDİN: Abe vallah sıkılmıştık be ya heb ekonomik sıkıntılar eccik güldüm be ya
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MEHMET ALİ: kadinlar her zaman masum deyildir iyiside var kötüsüde
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HÜSEYİN: Hitler, ''''yahudi ve çingenelerin kökünü kurutmadığım için birgün bana lanet edeceksiniz'''' demişti. O günler galiba geldi. . .
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