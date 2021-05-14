Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu

Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da serinlemek muz serasının havuzuna giren Afgan uyruklu genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da serinlemek muz serasının havuzuna giren Afgan uyruklu genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki sera inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Anwary serinlemek için girdiği seraya ait yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Afgan gencin, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Afgan gencin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA

Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 13:26:28. #1.16#

title