Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
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Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu Denizden çıkartılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün sabah yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi 25 saat sonra bulundu.

Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu

Denizden çıkartılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün sabah yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi 25 saat sonra bulundu. Boğulan gencin cesedinin denizden çıkartıldığını gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan'ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cansız bedeninin denizden çıkartıldığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Özcan'ın yakınları ekipler tarafından sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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