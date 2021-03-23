'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak
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'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak

23.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:37

'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak İngiliz yazar Graham Farrow'un çarpıcı bir şekilde ele aldığı, yönetmenliğini Emre Kınay'ın üstlendiği iki kişilik sarsıcı bir yapıt olan 'Yüzleşme' adlı oyunun gelirinin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı...

'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak

ERZURUM - İngiliz yazar Graham Farrow'un çarpıcı bir şekilde ele aldığı, yönetmenliğini Emre Kınay'ın üstlendiği iki kişilik sarsıcı bir yapıt olan 'Yüzleşme' adlı oyunun gelirinin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne bağışlanacak.

Ünlü oyuncu Emre Kınay ve Esra Kızıldoğan'ın etkileyici performansıyla "Yüzleşme", 27 Mart tarihinde dijitaltiyatro.com'da saat 21.00'de dijital prömiyerini yapıyor. 20.30'da Emre Kınay'ın açılış söyleşisi ile başlayacak olan program, oyun sonrasında 22.10'da kulis söyleşisi ile dijitaltiyatro.com ve @emrekinay Instagram hesabından canlı devam edecek. 22.30'da Clubhouse'da tiyatro severlerin katılımı ve Emre Kınay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik ile de son bulacak. Oyundan elde edilen gelirin bir kısmı ise UCIM Derneği'ne bağışlanacak.

Oyunda korkunç bir cinayet, cinayete kurban giden bir çocuk, sorumsuz bir toplumun sorumluluk duygusunu yitirmiş medyasının parlattığı, suçu yıldızlaştırdığı bir katil yer alıyor. Körleşmiş toplum, işlevini yitirmiş hukuk ve vahşi dünya düzeninde adalet arayan bir babanın çırpınışı işleniyor.

İngiliz yazar Graham Farrow'a ait olan ve çevirisini Sevda Deniz Karaali'nin yaptığı oyunun yönetmenliğini Emre Kınay yaparken, yönetmen yardımcısı olarak Başak Akan yer aldı. Oyunun dramaturgu Ayşegül Hardern'e, ışık tasarımı Erkan Kalkan'a, dekoru Uğur Dumangöz'e, müziği Jan Up the Set - Doğan Arız'a ait.

'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak
'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak
'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak
'Yüzleşme' tiyatro oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği'ne bağışlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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