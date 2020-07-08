Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
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Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler

Bodrum'da yüzlerce kişi, 'helal' turizm konseptiyle hizmet veren bir otelde rezervasyon yaptırdı. Ancak otelle temasa geçenler; konseptinin değiştiğini, alkollü içki satışının yapıldığını öğrendi. Otelde tatil yapamayacaklarını düşünen tatilciler yaptıkları ödemenin iadesini istese de sonuç alamadı.

Yüzlerce tatilciye
08.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:47

Bodrum'da yüzlerce kişi, 'helal' turizm konseptiyle hizmet veren bir otelden ödemeleriyle rezervasyon yaptırdı. Ancak otelle temasa geçenler, otelin konseptinin değiştiğini, alkollü içki satışının yapıldığını öğrendi.

Bir kısmı yurt dışında yaşayan yüzlerce kişi, Bodrum'da muhafazakâr ailelerin tatillerini yapabildikleri bir otele rezervasyon yaptırdı. Ödemeler, otelin pazarlamasını yapan şirkete yapıldı. Tatilciler, iç turizmin başlaması ile birlikte rezervasyon yaptırdıkları otel ile temasa geçti. Ancak aldıkları yanıt ile şaşkına uğradılar. Otelin adı değiştiği gibi konsept de değişmişti. Otelde alkollü içki satışlarının da yapıldığı mekânlar da bulunuyordu.

ÖDEMELERİNİ İSTEDİLER SONUÇ ALAMADILAR

Hürriyet'in haberine göre; Anılan otelde tatil yapamayacaklarını düşünen tatilciler bu kez yaptıkları ödemenin iadesini istese de sonuç alamadı. Otelin sahibi M.V.E, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Otelimizin pazarlamasını yapan firma, haberimiz olmadan çok sayıda kişiden para toplamış. Otelde konseptin değiştiği bilindiği halde bu satışlar yapılmış. Biz de, bu firmanın sahibi T.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Alacak davamız ise sürüyor. İcra takibi için acentenin adresine gidildiğinde ise, iş yerinin boşaltıldığı gördük. Şirket hakkında TÜRSAB'a da şikâyette bulunduk. Bu firma bizim dışımızda başka bir grubu daha 4-5 milyon lira dolandırmış" diye konuştu.

ŞİRKET EL DEĞİŞTİRMİŞ

Suçlanan acenteye ise ulaşılamıyor. Telefon numaraları yanıt vermeyen şirketin geçen Mayıs ayında el değiştirdiği anlaşıldı. Şirket sahibi T.A, sahibi olduğu tüm hisseyi Ankara Mamak'ta yaşayan K.C'ye devretti. Tartışmaların odağındaki oteli yeni isim ve yeni konsepti ile işleten firmasın sahibi ise "Ortada bir mağduriyetin olduğu doğru. Ancak, bu durumun bizimle hiçbir ilgisi yok. Biz yine de insanların mağdur olmamaları adına kendilerine yardımcı oluyoruz. Otelde konaklamak isteyen ailelere kapımız sonuna kadar açık. Ancak, tüketicilerin ödedikleri paralarının iadesinin bizimle ilgisi yok" dedi.

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