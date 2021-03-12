Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi
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Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi

12.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanları tarafından Deprem Haftası nedeniyle yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanları tarafından Deprem Haftası nedeniyle yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'na Deprem Haftası nedeniyle kurulan stantta yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in de katıldığı etkinlikte, ziyaretçilere 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak kabul edildiği ve afetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, stantta arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların tanıtımları yapılarak, AFAD çocuk dergisi, boyama kitabı ve broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK

Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi
Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi
Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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