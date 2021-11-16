YÜZLERCE MERMER BLOĞU ARAZİDE ATIL BIRAKILDI

SİVAS merkeze bağlı Gaziköy köyü yakınlarında bulunan ve 2000 yılında mermer üretimi yapılan ocak, taşların beklenen kalitenin altında olması nedeni ile bir süre sonra vasıfsız hale geldi. Büyük bloklar halinde kesilmiş halde duran mermer parçaları ise bölgede bırakıldı.

Gaziköy merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılında devletten kiralanan mermer ocağı taşların beklenen kalitenin altında olması nedeni ile bir süre sonra kullanılmaz hale geldi. Kesilen mermer bloklar ise kullanılmayınca bölgede birikti. Kesilen ve istenilen kalitede olmayan yaklaşık 200 mermer blok bölgede bırakıldı. Küp ve dikdörtgen formundaki mermer bloklar dron ile havadan da görüntülendi.

Köy sakinlerinden Eyüp Demir (48), Buradaki bölge 2000 yılına kadar tuz taşıydı. Köylüler burada hayvanlarına tuz veriyordu. Ama zamanla buraya müteahhitler geldiler ve hazineden buraları kiraladılar. İşletmeye başladılar ve çevre köylerden de burada çalışan insanlar vardı. Daha sonra buradaki taşların zayıf olduğu anlaşılınca, biçimde dağılma yapınca taşlar elde kaldı. Bazıları duvar taşı olarak kullanıldı. Bu taşlar 2001 yılından bu zamana kadar burada duruyor. Burada yaklaşık 200 blok mermer var dedi.