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Yüzlerce kediye annelik yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

Yüzlerce kediye annelik yapıyor Sivas'ta yaşayan hayvan sever Hatice Alkan 3 farklı kedi evinde yaklaşık 200 kediye annelik yapıyor Sivas'ta yaşayan hayvan sever Hatice Alkan 3 farklı kedi evinde yaklaşık 200 kediye annelik yapıyor.

SİVAS (İHA) - Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Sivas'ta yaşayan hayvan sever Hatice Alkan 3 farklı kedi evinde yaklaşık 200 kediye annelik yapıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan hayvan sever Hatice Alkan 3 farklı kedi evinde yaklaşık 200 kediye annelik yapıyor.

Sivas'ta yaşayan Hatice Alkan, 300 liraya kiraladığı bir evde onlarca kediye bakıyor. Hayvan barınağında çalışan Alkan, yaralı ve hasta kedileri tedavi ettirdikten sonra kedi evine getirerek adeta anne şefkatiyle besliyor. Alkan, 3 farklı kedi evinde yaklaşık 200 kediye annelik yapıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan'da kedi evini ziyaret etti. Vali Ayhan, kedi evi sahibi Hatice Alkan'ın ve diğer hayvan severlerin talep ve isteklerini dinleyerek kedi evine mama desteği sağladı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, röportaj verdiği sırada elindeki kedi omzuna çıktı. Vali Ayhan röportajını omzundaki kedi ile verince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Omzunda ki ile kedi röportaj verdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, hayvanların yaşam alanlarını muhafaza etmek temel görevleri olduğunu söyleyerek, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü. Bunun temel amacı tabi yaşam şartları değişti, insanların yaşamı değişti ama canlıların yaşam alanında bir daralma oldu. Dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, hassasiyet ortaya koymak için 4 Ekim farkındalık oluşturma günü. İlimizde de yaşam şartları anlamında doğayı birlikte paylaştığımız cenabı Allah'ın insanlarla birlikte yaşamayı adeta insanlara hizmet etmek için yarattığı canlıları da korumak onların yaşam alanlarını muhafaza etmek bizim temel görevimiz. Sivas'ımız da kedi evleri var. Bir kedi evini ziyaret ettik. Gönüllü kardeşlerimizi tebrik etmek takdir etmek onlara daha fazla nasıl destek oluruz bunun için bir araya geldik. İlimizde bir kedi evi yoktur. Ama buna yönelik belediyemizin çalışması var" dedi.

Kedileri besleyebilmek için kredi bile çekiyor

Hayvan sever Hatice Alkan, hayvanlara bakarken maddi anlamda zorlandığını ifade ederek, "Valimizin ve kıymetli protokolün kedi evimizi ziyaret etmesiyle çok sevindik onurlandık. Önemsendiğimizi de görmek çok hoşumuza gittik, mutlu olduk. İhtiyaçlarımızı dile getirdik. Böyle bir kedi evini ayakta tutmak hayvanlara bakmak çok zor. Ne maddi ne de fiziksel güç yetmiyor buna. Temizliklerini yapıyorum, kış oluyor sobalarını yakıyorum. Burası kira her ay 300 lira veriyorum. Elektrik ve su sayaçlarını okutamıyorum. Okutmakta istemiyorum çünkü ödeyecek bir gücümüz yok. Ben geçen sene 2 bin 500 lira elektrik parası ödedim. Çok zorlanıyorum kredi çekiyorum. Yardım edenlerimiz var. Benim şuan 3 ayrı veteriner kliniğine ve petshop 15 bin lira borcum var. Valimiz bu borçların kapatılacağını söyledi. Toplamda benim baktığım bu mahallede 100 kedi var. Diğer kedi evinde 30 arkadaşımın kedi evinde 50'ye yakın var. 3 kedi evimiz ve sokak hayvanları dahil 200 kedi belki daha fazlasını besliyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor

Yüzlerce kediye annelik yapıyor
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
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