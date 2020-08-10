"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
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"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket

Son seçim anketinde "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 89.5 gibi büyük bir çoğunluğu "Hayır" yanıtını verdi. İnce, yaptığı son açıklamada "Yüzde 51 için yola çıkıyorum" demişti.

10.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:57

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma dikkat çeken bir anket çalışması yaptı.

06-08 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 ilde toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 89.5 gibi büyük bir çoğunluğu "Hayır" yanıtını verdi.

Yüzde 89'luk kesim parti kurması durumunda Muharrem İnce'ye oy vermeye

"EVET" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 4

Sonuçlara göre "Evet" diyenlerin oranı yüzde 4.1, "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 6.4 olarak belirlendi.

"YÜZDE 41 İÇİN YOLA ÇIKIYORUM" DEMİŞTİ

Son günlerde parti kuracağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Muharrem İnce, son açıklamasında "Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" demişti.

'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket

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