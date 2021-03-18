Yüzde 80'e varan Steam Ubisoft indirimleri tüm hızı ile devam ediyor!

Yüzde 80'e varan Steam Ubisoft indirimleri tüm hızı ile devam ediyor. Ubisoft'un tüm oyunları bu indirim ile birlikte inanılmaz fiyatlara satılıyor. Tüm oyunlar indirimde bile olsa oyuncuların en çok tercih ettiği oyun %60 indirimi ve 35TL ücreti ile Tom Clancy's Rainbow Six Siege oldu. Bunun dışında Assassin's Creed serisinin tüm oyunları paketler şeklinde satılıyor ve oyunlar hala oynanıyor. İşte en çok tercih edilen indirimli oyunlar!

For Honor - 27,19 TL

Watch_Dogs 2 - 53,80 TL

Watch Dogs - 33.75

The Crew 2 - 45,00 TL

Far Cry 5- 53,80 TL

Assassin's Creed Origins - 53,80 TL

Assassin's Creed Odyssey - 80,70 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 35,60 TL

Tom Clancy's The Division - 56.25 TL

Steam Ubisoft indirimleri ne zaman bitecek?

ve Ubisoft iş birliğindeki bu indirimler 29 Mart tarihine kadar sürecek. Yani indirimlerden yararlanmak isteyen oyuncuların ay sonuna kadar süreleri var.

Kaynak: Playerbros