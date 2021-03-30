Yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulaması Sakarya esnafını memnun etti
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Yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulaması Sakarya esnafını memnun etti

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulaması Sakarya esnafını memnun etti

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan tedbirler kapsamında açılan lokanta ve kafeler, müşteri kabul etmeye başladı.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan tedbirler kapsamında açılan lokanta ve kafeler, müşteri kabul etmeye başladı.

Çok yüksek riskli illerden Sakarya'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeler, bir süredir paket servis ve gel al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Yeme içme üzerine çalışan iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına göre sabahın erken saatlerinde yaptıkları hazırlıkların ardından yüzde 50 kapasiteli olarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Tarihi Uzun Çarşı esnafından Hüseyin Güler, AA muhabirine, yaklaşık bir seneden beri bu anı beklediklerini, açılmanın kendileri için çok iyi olduğunu belirtti.

Paket servisle devam ettirmeye çalıştıkları işlerinin yüzde 50 kapasiteli çalışma uygulamasıyla daha iyiye gideceğini düşündüklerini anlatan Güler, "Çok mağdur durumdaydık, bu uygulamayla kendimizi de iyileştireceğiz. Çünkü insanlar burada oturup yemek yiyemiyordu, evlerine de paket servis o kadar gitmiyordu. Şimdi insanlar burada oturup huzurlu ve daha rahat şekilde yemeklerini yiyebilecekler." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır kent merkezinde hizmet veren lokantacı Cengiz Kopal da devletin aldığı kararın kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Salgından en çok etkilenen kurumlardan biri olduklarını vurgulayan Kopal, "Kararı hoş karşıladık. Hayırlısı olsun inşallah. Pandemi kurallarına uyarak, gerekli hassasiyetleri göstererek devam ederiz. İnşallah turunculara, mavilere iner daha kapsamlı açılma yaşarız. Sevindim." ifadelerini kullandı.

Kopal, kararın, uzun süre çalışamayıp maddi manevi sıkıntılara düşen çalışanlar için de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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