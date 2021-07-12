Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı
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Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı

Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sol bacağının kırık olduğu belirlenen yavru leylek, cami kubbesindeki yuvasından alınarak tedavi için Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne gönderildi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sol bacağının kırık olduğu belirlenen yavru leylek, cami kubbesindeki yuvasından alınarak tedavi için Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne gönderildi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Sanayi Camisi'nin kubbesine bu yıl da leylekler yuva yaptı. Leyleklere 30 yıldır ev sahipliği yapan caminin yakınındaki esnaf, yuvadaki yavrunun ayağının üstüne basamadığını fark etti. Cami imamı Şirin Ali Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Leylek, veteriner kontrolünde cami kubbesindeki yuvasından belediye ekipleri tarafından ağ yardımıyla alındı. Niksar Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Buztaş tarafından muayenesi yapılan yavru leyleğin sol bacağının kırık olduğu belirlendi. Leylek tedavi için Tokat Milli Parklar Doğu Koruma İl Müdürlüğü'ne gönderildi. 


Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı
Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı
Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı
Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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