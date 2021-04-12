Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı
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Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jeotermal kaynak arama ruhsatı ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Yusufeli Belediyesi arasında yapılan sözleşme ile yeni yerleşim yeri içerisinde bulunan bin hektarlık alanda jeofizik etüt çalışmaları başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jeotermal kaynak arama ruhsatı ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Yusufeli Belediyesi arasında yapılan sözleşme ile yeni yerleşim yeri içerisinde bulunan bin hektarlık alanda jeofizik etüt çalışmaları başladı.

MTA tarafından oluşturulan uzman ekip Yusufeli'ne gelerek yeni ilçe merkezi ve çevresinde jeotermal kaynak (sıcak su) bulgusunun olup olmadığını araştırmak için jeofizik etüt çalışmaları yapıyor.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin yapmış olduğu değerlendirmede "DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü Sondaj Şube Müdürü, hemşerimiz Musa Yılmaz'ın yaptığı ön çalışmalar sonrasında bölgede jeofizik etüt yapılması kararı aldık. MTA ile görüşmelerimiz neticesinde jeofizik etüt çalışması için ruhsatımızı aldık. Aldığımız ruhsat ile ilgili alanda jeofizik etüt çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalar sonrasında elde edeceğimiz veriler ışığında bölgede ilerleyen dönemlerde, böyle bir kaynak olup olmadığı ve daha ciddi bir çalışma yapılıp yapılamayacağı sorularına cevap bulmuş olacağız" dedi.

Yürütülen jeofizik etüt çalışmaları sonrasında elde edilecek veriler incelenerek uzman ekipler bölgede herhangi bir sıcak su kaynağı için daha kapsamlı bir çalışma yapılıp yapılamayacağına karar verecek. - ARTVİN

Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı
Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı
Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı
Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı
Yusufeli yeni ilçe merkezinde jeofizik etüt çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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