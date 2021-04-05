Yusufeli'nde Antep fıstığı bahçesi kuruldu
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Yusufeli'nde Antep fıstığı bahçesi kuruldu

Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu - Haberler | Güncel
Yusufeli'nde Antep fıstığı bahçesi kuruldu

Yusufeli Belediyesi tarafından ilçede 2 dönümlük alanda Antep fıstığı bahçesi kuruldu.

Yusufeli Belediyesi tarafından ilçede 2 dönümlük alanda Antep fıstığı bahçesi kuruldu.

İlçede yapımı devam eden baraj nedeniyle sular altına kalacak tarım alanlarına alternatif alanlar oluşturmak için Yusufeli Belediyesince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki Keçevet mevkisinde 2 dönümlük alanda 90 Antep fıstığı fidanı dikildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçede yaşayan vatandaş için alternatif ürün ve gelir kaynağı yaratmak amacıyla yaptıkları ön çalışmalardan olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ile irtibata geçerek Yusufeli'nde Antep fıstığı yetiştiriciliği konusunda uzman ekiplerle çalışma yaptıklarını kaydeden Aytekin, şöyle devam etti:

"Bölgemizin son 5 yıllık meteorolojik verilerini, coğrafik özelliklerini, toprak yapısını incelemeye aldık. Uzmanlarımızın inceleme ve tespitleri doğrultusunda pazarı ve ekonomik değeri çok yüksek olan Antep fıstığı ağacının Yusufeli ilçemizde yetiştirilebileceği sonucuna vardık. Gaziantep'e giderek enstitümüzden aşılı fidanları teslim aldık. Yusufeli Barajı rezervuar alanı üst kodunda yer alan Keçevet mevkisinde toprağa dikim işlemini gerçekleştirdik. 5-8 yıl aralığında ürün vermeye başlayıp yüzyıllar boyu verimi devam eden, geleceğe miras Antep fıstığı üretim çalışmamızın yöre halkımız için alternatif ve önemli gelir kaynağı olacağını umuyoruz."

Aytekin, 2019 yılında da aynı bölgede 120 kök aronia meyve fidanı dikildiğini de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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